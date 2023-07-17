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НОВОСТИ

Между Крымом и Кубанью остановлена паромная переправа

07:50 17.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена, напомнили власти Темрюкского района Краснодарского края.

«В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение временно ограничено. Работа паромной переправы приостановлена», — сообщается в телеграм-канале главы Темрюкского района Федора Бабенкова.

Ранее в понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры. Характер происшествия он не уточнил. Автомобилистов призвали воздержаться от поездки на мост и воспользоваться альтернативным сухопутным путем через новые регионы РФ.

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