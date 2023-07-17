В Иркутской области почти 2,5 тыс. жилых домов остались без света из-за грозы и ветра
07:40 17.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений произошло аварийное отключение электроснабжения в 12 населенных пунктах. <…> Под отключение попали 2 496 жилых домов, 18 социально значимых объектов. В Единую дежурно-диспетчерскую службу Тулуна поступала информация о локальных отключениях электроснабжения в жилом секторе», — говорится в сообщении.
В Тулуне без света остались порядка 4 тыс. абонентов, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе энергоснабжающей компании «Облкоммунэнерго». Порывы ветра в городе достигали 26 м/с.
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