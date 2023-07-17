В Белом доме считают, что вопрос членства Украины в НАТО решен

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты полагают, что по итогам прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО вопрос присоединения Украины к Североатлантическому альянсу уже можно считать решенным. Об этом заявил в опубликованном в воскресенье интервью телекомпании ABC помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.



«Мы заявили в коммюнике, что будущее Украины в НАТО, точка. Никаких проверок или переговоров с кем-либо. Это произойдет», — сказал он.



Вместе с тем, отметил Салливан, Украине, как и любой другой стране, которая хочет присоединиться к НАТО, «необходимо провести демократические реформы, чтобы соответствовать стандартам» Североатлантического альянса, и Киеву еще «предстоит провести много реформ».



