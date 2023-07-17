Из-за ЧП на Крымском мосту погибли два человека, пострадал ребенок

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков подтвердил гибель мужчины и женщины из региона в результате ЧП на Крымском мосту. По его словам, их несовершеннолетняя дочь получила ранения средней тяжести.



«Мы все увидели с вами на видео в интернете пострадавший легковой автомобиль с белгородскими номерами. Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников — министр здравоохранения Белгородской области, в случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу ее перевезем к нам в Белгородскую область. Самое тяжелое — ее родители погибли, папа и мама», — сообщил он в своем телеграм-канале.



