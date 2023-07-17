0
0
214
НОВОСТИ

Поезд Симферополь — Москва отправился со станции Керчь через Крымский мост

09:00 17.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение железнодорожного транспорта через Крымский мост после ЧП возобновлено, первый поезд из Симферополя в Москву отправился со станции в Керчи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс».

«Первый поезд № 178 Симферополь — Москва отправился со станции Керчь», — сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 17.07.2023
Террористическую атаку на Крымский мост совершили два надводных беспилотника — НАК
0
43
10:20 17.07.2023
Последствия атаки на Крымский мост будут оперативно ликвидированы — спикер Госсовета Крыма
0
75
10:05 17.07.2023
Си Цзиньпин призвал углублять реформу системы управления
0
104
10:00 17.07.2023
За выгул потенциально опасных собак без намордника введут штрафы
0
108
09:32 17.07.2023
Пункты временного размещения планируется открыть в Восточном Крыму после ЧП
0
163
09:12 17.07.2023
Украинские СМИ сообщают о причастности СБУ и ВМС к ЧП на Крымском мосту
0
285
09:05 17.07.2023
В Запорожье прогремели взрывы
0
222
08:20 17.07.2023
Из-за ЧП на Крымском мосту погибли два человека, пострадал ребенок
0
270
08:10 17.07.2023
В Белом доме считают, что вопрос членства Украины в НАТО решен
0
281
07:50 17.07.2023
Между Крымом и Кубанью остановлена паромная переправа
0
323

Возврат к списку