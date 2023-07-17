Поезд Симферополь — Москва отправился со станции Керчь через Крымский мост

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение железнодорожного транспорта через Крымский мост после ЧП возобновлено, первый поезд из Симферополя в Москву отправился со станции в Керчи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс».

«Первый поезд № 178 Симферополь — Москва отправился со станции Керчь», — сказал собеседник агентства.