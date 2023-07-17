В Запорожье прогремели взрывы

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы произошли ночью в городе Запорожье, который контролируют украинские войска. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Подробности происшествия не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

В настоящее время на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога.