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НОВОСТИ

В Запорожье прогремели взрывы

09:05 17.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы произошли ночью в городе Запорожье, который контролируют украинские войска. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Подробности происшествия не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

В настоящее время на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога.

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