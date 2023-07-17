09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пункты временного размещения планируется открыть в Восточном Крыму после ЧП на Крымском мосту. Там туристы смогут получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте и работе паромной переправы, написал в своем телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

«Планируется открытие пунктов временного размещения в Восточном Крыму. В них туристы смогут получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы», — написал он.