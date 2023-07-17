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Си Цзиньпин призвал углублять реформу системы управления

10:05 17.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Си Цзиньпин призвал углублять реформу партийных и государственных органов, совершенствовать систему управления в Китае. Об этом говорится в статье лидера правящей партии и государства, опубликованной в поступившем в понедельник подписчикам номере теоретического журнала «Цюши».

«Продолжайте продвигать реформу партийных и государственных органов, способствуя тому, чтобы сделать партийное руководство социалистической модернизацией более научным, более оптимизированным в распределении функций, более совершенным в системе и структуре, а также более эффективным в реализации и управлении», — призвал Си Цзиньпин кадровых работников и членов почти 100-миллионной партии.

Отметив, что после XVIII съезда КПК (2012) целью углубления реформы партийных и государственных институтов было «соблюдение и укрепление общего руководства партии», Си Цзиньпин указал, что в настоящее время необходима корректировка принимаемых решений «на основе анализа глубоко укоренившихся противоречий и проблем, с которыми сталкивается [КНР]», в том числе в области системы финансового, научно-технического и социального управления.

Китайский лидер призвал «повысить надежность системы», ориентироваться на ее стабильность, работать с людьми, соблюдать дисциплину, опираться на верховенство закона.

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