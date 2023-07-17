За выгул потенциально опасных собак без намордника введут штрафы
10:00 17.07.2023 Источник: Известия
Эксперты в целом поддерживают введение штрафов, но призывают также создать в городах достаточное количество мест для выгула, где собаки не будут представлять опасности для окружающих и без намордников. Известия
НОВОСТИ
- 10:32 17.07.2023
- Террористическую атаку на Крымский мост совершили два надводных беспилотника — НАК
- 10:20 17.07.2023
- Последствия атаки на Крымский мост будут оперативно ликвидированы — спикер Госсовета Крыма
- 10:05 17.07.2023
- Си Цзиньпин призвал углублять реформу системы управления
- 09:32 17.07.2023
- Пункты временного размещения планируется открыть в Восточном Крыму после ЧП
- 09:12 17.07.2023
- Украинские СМИ сообщают о причастности СБУ и ВМС к ЧП на Крымском мосту
- 09:05 17.07.2023
- В Запорожье прогремели взрывы
- 09:00 17.07.2023
- Поезд Симферополь — Москва отправился со станции Керчь через Крымский мост
- 08:20 17.07.2023
- Из-за ЧП на Крымском мосту погибли два человека, пострадал ребенок
- 08:10 17.07.2023
- В Белом доме считают, что вопрос членства Украины в НАТО решен
- 07:50 17.07.2023
- Между Крымом и Кубанью остановлена паромная переправа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать