Украинские СМИ сообщают о причастности СБУ и ВМС к ЧП на Крымском мосту

09:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба безопасности Украины (СБУ) и Военно-морские силы страны могут быть причастны к ЧП на Крымском мосту, для атаки задействовали надводные дроны. Об этом сообщают агентство РБК-Украина и издание «Обозреватель» со ссылкой на источники в спецслужбе.

По данным источников, СБУ и ВМС атаковали мост с помощью надводных дронов.

Ранее Главное управление разведки Украины отказалось комментировать ЧП на Крымском мосту.

Рано утром в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры, не уточнив характер происшествия. В Минтрансе РФ заявили, что на пролетах со стороны полуострова повреждено дорожное полотно. По данным министерства, опоры не получили повреждений. Официальной информации о причинах ЧП пока нет. В результате происшествия погибли мужчина и женщина из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь пострадала.