0
0
240
НОВОСТИ

Украинские СМИ сообщают о причастности СБУ и ВМС к ЧП на Крымском мосту

09:12 17.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба безопасности Украины (СБУ) и Военно-морские силы страны могут быть причастны к ЧП на Крымском мосту, для атаки задействовали надводные дроны. Об этом сообщают агентство РБК-Украина и издание «Обозреватель» со ссылкой на источники в спецслужбе.

По данным источников, СБУ и ВМС атаковали мост с помощью надводных дронов.

Ранее Главное управление разведки Украины отказалось комментировать ЧП на Крымском мосту.

Рано утром в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры, не уточнив характер происшествия. В Минтрансе РФ заявили, что на пролетах со стороны полуострова повреждено дорожное полотно. По данным министерства, опоры не получили повреждений. Официальной информации о причинах ЧП пока нет. В результате происшествия погибли мужчина и женщина из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь пострадала.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 17.07.2023
Террористическую атаку на Крымский мост совершили два надводных беспилотника — НАК
0
43
10:20 17.07.2023
Последствия атаки на Крымский мост будут оперативно ликвидированы — спикер Госсовета Крыма
0
75
10:05 17.07.2023
Си Цзиньпин призвал углублять реформу системы управления
0
104
10:00 17.07.2023
За выгул потенциально опасных собак без намордника введут штрафы
0
108
09:32 17.07.2023
Пункты временного размещения планируется открыть в Восточном Крыму после ЧП
0
163
09:05 17.07.2023
В Запорожье прогремели взрывы
0
222
09:00 17.07.2023
Поезд Симферополь — Москва отправился со станции Керчь через Крымский мост
0
234
08:20 17.07.2023
Из-за ЧП на Крымском мосту погибли два человека, пострадал ребенок
0
270
08:10 17.07.2023
В Белом доме считают, что вопрос членства Украины в НАТО решен
0
281
07:50 17.07.2023
Между Крымом и Кубанью остановлена паромная переправа
0
323

Возврат к списку