Последствия атаки на Крымский мост будут оперативно ликвидированы — спикер Госсовета Крыма
10:20 17.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов выразил уверенность, что последствия атаки на Крымский мост будут оперативно ликвидированы.
«Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое преступление — атаковал Крымский мост. Уверен, что последствия террористической атаки будут оперативно ликвидированы», — написал Константинов в понедельник в своем телеграм-канале.
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