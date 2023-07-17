Курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля
11:00 17.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс евро на Мосбирже поднялся выше 102 руб. впервые с 6 июля текущего года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 09:21 мск, евро рос на 0,86%, до 102,08 руб.
К 09:26 мск курс евро находился на уровне 102,03 руб. (+0,82%). В то же время доллар рос на 0,84%, до 90,82 руб., юань — на 0,24%, до 12,65 руб.
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