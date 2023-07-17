Террористическую атаку на Крымский мост совершили два надводных беспилотника — НАК

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

«В 03:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост», — говорится в сообщении. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».