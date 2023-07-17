В Херсонской области пресечены попытки проникновения украинской ДРГ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы РФ за сутки пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в районе острова Великий и две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр около Садового и Антоновки Херсонской области. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

«Предотвращена попытка проникновения ДРГ в районе острова Великий, уничтожена одна лодка, три боевика. <…> Пресечены две попытки ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС) форсирования реки Днепр в районах населенных пунктов Садовое и Антоновка, в результате огневого поражения уничтожено 3 лодки и 14 боевиков», — сказал он.