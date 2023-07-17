Керченская паромная переправа возобновила работу
11:20 17.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Керченская паромная переправа утром в понедельник возобновила свою работу, первый рейс отправился из порта Кавказ в Керчь, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.
«Паромная переправа со стороны Краснодарского края возобновила работу, первые пассажиры отправляются из порта Кавказ в Керчь. Сейчас добраться по морю могут только те, кто ехал на рейсовых автобусах, без личного транспорта», — говорится в сообщении.
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