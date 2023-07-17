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НОВОСТИ

США и Британия осуществляют руководство террористическим режимом в Киеве — Захарова

12:00 17.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки, руководство этим режимом осуществляют Вашингтон и Лондон. Об этом в понедельник написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале в связи с атакой на Крымский мост.

«Сегодняшняя атака на Крымский мост совершена киевским режимом. Этот режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки. Решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков. США и Британия осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой», — подчеркнула дипломат.

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