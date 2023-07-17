Зерновая сделка сегодня прекратила свое действие — Песков

12:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Черноморские договоренности фактически прекратили свое действие сегодня, касающаяся России часть договоренностей по зерновой сделке не выполнена. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается», — сказал Песков.