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НОВОСТИ

Зерновая сделка сегодня прекратила свое действие — Песков

12:07 17.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Черноморские договоренности фактически прекратили свое действие сегодня, касающаяся России часть договоренностей по зерновой сделке не выполнена. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается», — сказал Песков.

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