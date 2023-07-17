Зерновая сделка сегодня прекратила свое действие — Песков
12:07 17.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Черноморские договоренности фактически прекратили свое действие сегодня, касающаяся России часть договоренностей по зерновой сделке не выполнена. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается», — сказал Песков.
НОВОСТИ
- 12:32 17.07.2023
- В Киеве начались учения по обороне города
- 11:05 17.07.2023
- В Херсонской области пресечены попытки проникновения украинской ДРГ
- 10:32 17.07.2023
- Террористическую атаку на Крымский мост совершили два надводных беспилотника — НАК
- 09:05 17.07.2023
- В Запорожье прогремели взрывы
- 17:30 16.07.2023
- Программа обучения украинских пилотов на F16 может стартовать через две недели - Салливан
- 12:50 16.07.2023
- Израильская армия применяет ИИ для планирования военных действий - СМИ
- 09:00 16.07.2023
- Восемь вражеских БПЛА уничтожены под Севастополем - Развожаев
- 20:40 14.07.2023
- Спецназ Судана сообщил о «сотнях уничтоженных» в боях с армией, ВС опровергают эти данные
- 18:00 14.07.2023
- США выкупят у Тайваня сотни списанных ракет ЗРК MIM-23 Hawk для поставки Украине
- 17:12 14.07.2023
- МО РФ предупредило о минной опасности на судоходном маршруте на северо-западе Черного моря
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать