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Медведев на фоне атаки на Крымский мост призвал к «негуманным методам» против террористов

12:20 17.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Против террористов нужно принимать только силу, персональные и «совсем негуманные» методы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне ситуации вокруг украинской атаки на Крымский мост.

«Мировой и наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями. Они понимают только язык силы. Только персональные и совсем негуманные методы», — написал замглавы СБ РФ в своем телеграм-канале.

Поэтому, продолжил Медведев, «надо взрывать их собственные дома и дома их родственников», а также «искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними». «Но главное — уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались. Это трудно, но возможно», — заключил зампред Совбеза РФ.

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