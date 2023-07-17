В Киеве начались учения по обороне города

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевская городская военная администрация (КГВА) объявила о проведении военных учений в Дарницком районе Киева.

«В рамках лесничества Дарницкого района будут проходить учения группировки сил и средств обороны Киева. Они продлятся с 17 по 20 июля», — говорится в сообщении в телеграм-канале КГВА.

КГВА просит киевлян «воздержаться от посещения лесов в этот период».