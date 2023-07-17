РФ уведомила Анкару, Киев и ООН о возражении против продления зерновой сделки — Захарова

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия официально уведомила Турцию, Украину и Секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН о возражении против продления сделки, — сказала дипломат. — В ближайшее время будет опубликовано заявление МИД с детальными разъяснениями российской позиции».