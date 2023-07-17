В Харькове повреждено промышленное предприятие

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Промышленное предприятие повреждено в Харькове после взрывов в городе в минувшие сутки. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

В своем телеграм-канале он уточнил, что предприятие расположено в Основянском районе Харькова. Позже в эфире телеканала «Рада» Синегубов указал, что речь идет о промышленном предприятии.

16 июля поздно вечером в Харькове и области прогремела серия взрывов. В результате в некоторых районах города было нарушено электроснабжение.