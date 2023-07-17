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НОВОСТИ

Регулируемые цены на газ в России с 1 июля 2024 года будут повышены на 8%

13:20 17.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила индексацию оптовых цен на газ для всех потребителей (как для промышленности, так и для населения) на 8% с 1 июля 2024 года, говорится в приказе службы, опубликованном на официальном портале правовой информации. Также на 8% будут подняты оптовые цены на газ и с 1 июля 2025 года.

Предыдущее повышение цен произошло 1 декабря 2022 года. Тогда индексация оптовых цен составила 8,5%. Следующее повышение предполагалось через 1,5 года — с 1 июля 2024 года (в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ оно могло составить 7% как с 1 июля 2024 года, так и с 1 июля 2025 года).

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