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Министры образования стран БРИКС договорились создать независимый рейтинг университетов

14:00 17.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры образования России и стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) на заседании в Южноафриканской Республике договорились о создании независимого рейтинга университетов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобрнауки России по итогам заседания.

«Решение о создании независимого рейтинга университетов поддержали министры образования стран БРИКС. Заседание состоялось в провинции Мпумаланга (ЮАР)», — говорится в сообщении.

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