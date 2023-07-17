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В Совфеде призвали полностью отрезать Украину от Черного моря

14:12 17.07.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Совфеде призвали отрезать Украину от Чёрного моря после ЧП на Крымском мосту. Для этого необходимо взять под контроль РФ Одессу и Николаев.

Такие меры позволят избежать дальнейших атак на российскую инфраструктуру, заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он также порекомендовал установить над черноморской акваторией бесполётную зону.

«То, что был удар морскими беспилотниками по Крымскому мосту, и ещё американский беспилотник-разведчик накануне там барражировал в небе, наталкивает на мысль, что Украина должна быть отделена от Чёрного моря вообще. Это говорит о том, что Одесса должна стать российской, Николаев — российским, чтобы Украина не имела выхода к Чёрному морю, иначе вот эти атаки и попытки этого террористического государства будут периодически повторяться. Что касается американских дронов-разведчиков, — идёт война. Наверное, можно объявить безопасную бесполётную зону для дронов тоже, чтобы они не могли собирать развединформацию по Крыму, регулировать работу морских дронов».

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