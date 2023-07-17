Британия ввела санкции против российских министров, глав регионов и центра «Артек»
14:32 17.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания ввела новые санкции в отношении 13 граждан России, включая министров и глав регионов, а также против международного детского центра «Артек» в Крыму. Об этом свидетельствуют данные из обновленного в понедельник антироссийского санкционного списка на сайте британского правительства.
Отмечается, что под рестрикции, подразумевающие запрет на въезд в Соединенное Королевство и оказание трастовых услуг, а также заморозку активов в случае их обнаружения, подпали министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, глава Камчатки Владимир Солодов, руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов и глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
В обновленный черный список Лондона также включены вице-премьер Башкирии Ленара Иванова, заместитель председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, журналист Антон Красовский, политтехнолог Тимофей Сергейцев, советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко и начальник штаба регионального отделения «Юнармии» в Севастополе Владимир Коваленко.
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