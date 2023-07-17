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НОВОСТИ

Цена пшеницы на Чикагской товарной бирже растет более чем на 3%

15:00 17.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость сентябрьского фьючерса пшеницы на Чикагской товарной бирже в ходе торгов в понедельник растет более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Черноморские договоренности фактически прекратили свое действие сегодня, касающаяся России часть договоренностей по зерновой сделке не выполнена.

По данным биржи на 12:01 мск, цены на пшеницу росли на 3,02%, до $6,82 за бушель (35,2 л).

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