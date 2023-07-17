КНДР «не попадется на уловки США» о переговорах — Ким Ё Чжон

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США готовы предложить КНДР лишь такие уступки, которые смогут отыграть назад, взамен же требуют необратимой денуклеаризации. Пхеньян не попадется на «американские уловки», заявила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон. Ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

Она пояснила, что КНДР ведет переговоры с США с 90-х годов прошлого века, и поэтому им известно, что в предложении Вашингтона о «диалоге без предварительных условий» есть уловка, цель которой — «остановить то, чего они боятся». По ее словам, нынешняя ситуация на Корейском полуострове опаснее, чем в 2017 году, и достигла такого уровня, что идет обсуждение возможности ядерной войны или военного столкновения.