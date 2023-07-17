Запад может вывозить украинское продовольствие через сухопутные коридоры — МИД РФ
15:32 17.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Время проявить солидарность для западных союзников Киева пришло, они могут вывозить украинское продовольствие через сухопутные коридоры. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД РФ о стамбульских договоренностях.
«Полагаем, что пришло время проявить заявленную солидарность европейским союзникам Киева, которые могут вывозить украинское продовольствие через сухопутные коридоры. Правда, при этом дешевое и некачественное зерно, поступающее без какого-либо контроля, рискует окончательно затопить европейские рынки, вызвав (и уже вызывая) протесты местных фермеров. Если это действительно волнует Брюссель, то еэсовцы вполне могут скупать его и вместо разговоров про борьбу с голодом начать направлять в нуждающиеся страны», — указали в дипведомстве.
НОВОСТИ
- 16:32 17.07.2023
- Зерновая сделка прекращается с 18 июля, гарантии безопасности судам отзываются — МИД РФ
- 16:12 17.07.2023
- В акватории Азовского моря упал Су-25, пилот катапультировался
- 16:10 17.07.2023
- Сбер выдал крымским предпринимателям кредитов на 44 миллиарда рублей
- 16:00 17.07.2023
- Вечернее совещание Путина по Крымскому мосту покажут в эфире — Песков
- 15:24 17.07.2023
- Сергей Собянин: В Москве капитально отремонтировали уже 99 поликлиник
- 15:23 17.07.2023
- Открыта аккредитация СМИ на Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2023»
- 15:12 17.07.2023
- КНДР «не попадется на уловки США» о переговорах — Ким Ё Чжон
- 15:00 17.07.2023
- Цена пшеницы на Чикагской товарной бирже растет более чем на 3%
- 14:32 17.07.2023
- Британия ввела санкции против российских министров, глав регионов и центра «Артек»
- 14:12 17.07.2023
- В Совфеде призвали полностью отрезать Украину от Черного моря
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать