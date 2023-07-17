Запад может вывозить украинское продовольствие через сухопутные коридоры — МИД РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Время проявить солидарность для западных союзников Киева пришло, они могут вывозить украинское продовольствие через сухопутные коридоры. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД РФ о стамбульских договоренностях.

«Полагаем, что пришло время проявить заявленную солидарность европейским союзникам Киева, которые могут вывозить украинское продовольствие через сухопутные коридоры. Правда, при этом дешевое и некачественное зерно, поступающее без какого-либо контроля, рискует окончательно затопить европейские рынки, вызвав (и уже вызывая) протесты местных фермеров. Если это действительно волнует Брюссель, то еэсовцы вполне могут скупать его и вместо разговоров про борьбу с голодом начать направлять в нуждающиеся страны», — указали в дипведомстве.