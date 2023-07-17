Открыта аккредитация СМИ ﻿на Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2023»

15:23

На официальном сайте Минобороны России началась аккредитация представителей российских и зарубежных средств массовой информации на Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2023», мероприятия которого пройдут в период с 14 по 20 августа 2023 года в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

Структура Форума будет включать статическую экспозицию, научно-деловую программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

В этом году на Форум приглашены официальные военные делегации 108 иностранных государств. На сегодняшний день участие в Форуме подтвердили делегации 63 государств, шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.

Форум пройдет в одно время с XI Московской конференцией по международной безопасности, что позволит гостям и участникам максимально эффективно организовать свою работу.

Научно-деловая программа Форума предусматривает проведение более 300 мероприятий по актуальным вопросам развития Вооруженных Сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий.

В рамках научно-деловой программы ключевыми мероприятиями станут:

- расширенное пленарное заседание по информированию участников и гостей о ключевых мероприятиях Форума, направленных на развитие научно-технического и производственного потенциала ОПК России и укрепление международного военно-технического сотрудничества под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Валентиновича Мантурова с участием руководящего состава органов государственной власти, федеральных органов исполнительной власти, ведущих предприятий ОПК России и глав делегаций иностранных государств;

- конгресс «Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта» под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Николаевича Чернышенко;

- конгресс «Диверсификация ОПК России» под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Валентиновича Мантурова;

- Второй Международный антифашистский конгресс.

- конференция «Армия и общество. Психология ментальных войн», организуемая Министерством обороны Российской Федерации.

В рамках Форума планируется подписание Министерством обороны Российской Федерации государственных контрактов с предприятиями промышленности, а также заключение акционерным обществом «Рособоронэкспорт» контрактов на поставку вооружения и военной техники иностранным партнерам.

14 августа состоится официальное открытие Форума в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», работа первых лиц государства, руководителей органов государственной власти, предприятий промышленности и иностранных делегаций.

15 августа пройдет XI Московская конференция по международной безопасности. На конференции будут обсуждаться проблемы глобальной и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе.

C 15 по 17 августа предусмотрены дни работы Форума для специалистов, делегаций иностранных государств и проведения мероприятий научно-деловой программы.

C 18 по 20 августа Форум будет открыт для массового посещения.Заявки на аккредитацию принимаются до 15.00 8 августа 2023 года.

Для оформления аккредитации необходимо заполнить все графы анкеты на русском языке. Сведения, предоставленные на иностранных языках, к рассмотрению не принимаются.

Результатом успешного заполнения формы аккредитации станет всплывающее сообщение о добавлении информации в базу данных. Подтверждение об аккредитации и дополнительная информация (о времени, месте сбора и др.) будут направлены по адресу электронной почты, указанной в форме (за 5 дней до начала Форума).

Для получения данных о персональной аккредитации необходимо при заполнении формы указывать личные адреса электронной почты.

На Форум приглашаются представители российских средств массовой информации, имеющие лицензию Роскомнадзора России, иностранные журналисты, аккредитованные Министерством иностранных дел России, а также представители пресс-служб российских и зарубежных органов государственной власти, организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Аккредитация доступна на сайте Минобороны России по ссылке.