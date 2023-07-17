0
0
97
НОВОСТИ

Вечернее совещание Путина по Крымскому мосту покажут в эфире — Песков

16:00 17.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал, что вечернее совещание главы государства Владимира Путина по ситуации с Крымским мостом пройдет в открытом режиме

«Да, покажут в эфире», — сказал он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

На совещании ожидается в том числе доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, который отправился на место.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 17.07.2023
Зерновая сделка прекращается с 18 июля, гарантии безопасности судам отзываются — МИД РФ
0
27
16:12 17.07.2023
В акватории Азовского моря упал Су-25, пилот катапультировался
0
81
16:10 17.07.2023
Сбер выдал крымским предпринимателям кредитов на 44 миллиарда рублей
0
60
15:32 17.07.2023
Запад может вывозить украинское продовольствие через сухопутные коридоры — МИД РФ
0
156
15:24 17.07.2023
Сергей Собянин: В Москве капитально отремонтировали уже 99 поликлиник
0
141
15:23 17.07.2023
Открыта аккредитация СМИ ﻿на Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2023»
0
133
15:12 17.07.2023
КНДР «не попадется на уловки США» о переговорах — Ким Ё Чжон
0
157
15:00 17.07.2023
Цена пшеницы на Чикагской товарной бирже растет более чем на 3%
0
184
14:32 17.07.2023
Британия ввела санкции против российских министров, глав регионов и центра «Артек»
0
230
14:12 17.07.2023
В Совфеде призвали полностью отрезать Украину от Черного моря
0
279

Возврат к списку