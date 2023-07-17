Вечернее совещание Путина по Крымскому мосту покажут в эфире — Песков

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал, что вечернее совещание главы государства Владимира Путина по ситуации с Крымским мостом пройдет в открытом режиме

«Да, покажут в эфире», — сказал он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

На совещании ожидается в том числе доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, который отправился на место.