Вечернее совещание Путина по Крымскому мосту покажут в эфире — Песков
16:00 17.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал, что вечернее совещание главы государства Владимира Путина по ситуации с Крымским мостом пройдет в открытом режиме
«Да, покажут в эфире», — сказал он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.
На совещании ожидается в том числе доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, который отправился на место.
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