В акватории Азовского моря упал Су-25, пилот катапультировался

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет Су-25 упал неподалеку от берега в акватории Азовского моря, пилот катапультировался, жертв и разрушений нет. Об этом сообщается в понедельник в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

«В акватории Азовского моря упал самолет Су-25. По данным ЕДДС Ейского района, около 15:00 поступила информация, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25. Жертв и разрушений в результате происшествия нет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пилот катапультировался, его оперативно эвакуировали спасатели. На месте работают сотрудники министерства обороны и специальных служб, которые устанавливают причины падения самолета.