В акватории Азовского моря упал Су-25, пилот катапультировался
16:12 17.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолет Су-25 упал неподалеку от берега в акватории Азовского моря, пилот катапультировался, жертв и разрушений нет. Об этом сообщается в понедельник в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.
«В акватории Азовского моря упал самолет Су-25. По данным ЕДДС Ейского района, около 15:00 поступила информация, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25. Жертв и разрушений в результате происшествия нет», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пилот катапультировался, его оперативно эвакуировали спасатели. На месте работают сотрудники министерства обороны и специальных служб, которые устанавливают причины падения самолета.
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