Зерновая сделка прекращается с 18 июля, гарантии безопасности судам отзываются — МИД РФ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Черноморская инициатива прекращает свою работу с 18 июля, морской гуманитарный коридор сворачивается, а Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле будет расформирован. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД РФ.

На Смоленской площади напомнили о пакетном характере соглашений по вывозу украинского продовольствия и российского аммиака и меморандума Россия — ООН по нормализации экспорта российских сельхозпродукции и удобрений. «Год спустя итоги работы по реализации указанных договоренностей выглядят неутешительно», — подчеркнули в МИД РФ.

«В <…> условиях откровенного саботажа в реализации стамбульских соглашений продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения черноморской инициативы теряет смысл, — говорится в заявлении. — В соответствии с пунктом „Н“ договоренности российская сторона возражает против ее дальнейшего продления, о чем сегодня были официально проинформированы турецкая и украинская стороны, а также уведомлен Секретариат ООН. Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование СКЦ в Стамбуле. Без участия России черноморская инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля».