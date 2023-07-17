Сбер выдал крымским предпринимателям кредитов на 44 миллиарда рублей

16:10

Сбер одобрил юридическим лицам Крыма кредитов на 44 млрд руб., в том числе 8 млрд руб. – кредитов малому бизнесу. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. «Наши крымские офисы быстро наращивают базу корпоративных клиентов – в них уже обслуживаются почти 3000 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Крыма», – рассказал он.

По его словам, приход Сбера открыл предпринимателям Крыма доступ к большому количеству банковских услуг и сервисов. «В наших офисах можно быстро и удобно зарегистрировать бизнес, открыть расчетный счет, получить электронную подпись, оформить кредитные продукты, разместить депозиты, открыть зарплатный проект, подключить торговый эквайринг, а также воспользоваться всеми акционными предложениями банка для бизнеса», – перечислил Анатолий Попов.