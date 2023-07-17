Роспотребнадзор усилил контроль на рейсах из Египта из-за неустановленной болезни

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль рейсов из Египта из-за случаев неустановленного заболевания в этой стране. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи со сложившейся ситуацией в отношении рейсов, прибывающих из Египта, Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы „Периметр“, — говорится в сообщении.