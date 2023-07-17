Опоры железнодорожной части Крымского моста, предварительно, не пострадали — Хуснуллин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Опоры железнодорожной части Крымского моста, по предварительным данным, не пострадали, в настоящее время идет изучение автомобильных опор. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Водолазы заканчивают обследование. Предварительно, опоры железнодорожного моста не пострадали, сейчас автомобильные опоры изучают. Пока будем совещаться, наметим план действий», — сказал Хуснуллин.