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НОВОСТИ

Опоры железнодорожной части Крымского моста, предварительно, не пострадали — Хуснуллин

17:12 17.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Опоры железнодорожной части Крымского моста, по предварительным данным, не пострадали, в настоящее время идет изучение автомобильных опор. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Водолазы заканчивают обследование. Предварительно, опоры железнодорожного моста не пострадали, сейчас автомобильные опоры изучают. Пока будем совещаться, наметим план действий», — сказал Хуснуллин.

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