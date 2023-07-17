Пилот штурмовика Су-25, упавшего в акватории Азовского моря, погиб

17:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилот самолета Су-25, упавшего в акватории Азовского моря неподалеку от берега, погиб. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Ейского района Роман Бублик.

«От имени жителей Ейского района выражаю соболезнования близким погибшего во время крушения штурмовика Су-25 при выполнении учебно-тренировочного полета», — написал он.