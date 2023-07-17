Пилот штурмовика Су-25, упавшего в акватории Азовского моря, погиб
17:46 17.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пилот самолета Су-25, упавшего в акватории Азовского моря неподалеку от берега, погиб. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Ейского района Роман Бублик.
«От имени жителей Ейского района выражаю соболезнования близким погибшего во время крушения штурмовика Су-25 при выполнении учебно-тренировочного полета», — написал он.
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