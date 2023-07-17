Турция потеряет от прекращения зерновой сделки - РЗС
18:10 17.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Нам это никаких неудобств не принесет. И для России ничего негативного в прекращении этой сделки нет, только позитив. Другой вопрос в том, что негатив получит главный бенефициар этой сделки — Турция», — сказал Злочевский на пресс-конференции в ТАСС.
«<…> Турция — да, она была заинтересована в этих демпинговых поставках, она потеряет от прекращения этой сделки. Потеряет дополнительную огромную выгоду, которую она получала в ходе реализации этой сделки. Она будет просто покупать по нормальным мировым ценам на зерновые ресурсы», — пояснил глава РЗС.
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