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Турция потеряет от прекращения зерновой сделки - РЗС

18:10 17.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прекращение зерновой сделки не принесет «никаких неудобств» России, тогда как Турции придется покупать зерновые «по нормальным мировым ценам». Об этом заявил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

«Нам это никаких неудобств не принесет. И для России ничего негативного в прекращении этой сделки нет, только позитив. Другой вопрос в том, что негатив получит главный бенефициар этой сделки — Турция», — сказал Злочевский на пресс-конференции в ТАСС.

«<…> Турция — да, она была заинтересована в этих демпинговых поставках, она потеряет от прекращения этой сделки. Потеряет дополнительную огромную выгоду, которую она получала в ходе реализации этой сделки. Она будет просто покупать по нормальным мировым ценам на зерновые ресурсы», — пояснил глава РЗС.

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