Предложенные варианты оплаты в рамках зерновой сделки не представляются выполнимыми - Полянский

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по финансовым расчетам в рамках зерновой сделки не обеспечивали непрерывность транзакций. Об этом написал в понедельник в Twitter первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Мы также проинформировали [Гутерриша], что предложенные в его письме президенту РФ Владимиру Путину варианты не представляются выполнимыми и не обеспечат непрерывность трансграничных финансовых транзакций», — отметил дипломат.