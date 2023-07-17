Предложенные варианты оплаты в рамках зерновой сделки не представляются выполнимыми - Полянский
19:00 17.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по финансовым расчетам в рамках зерновой сделки не обеспечивали непрерывность транзакций. Об этом написал в понедельник в Twitter первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
«Мы также проинформировали [Гутерриша], что предложенные в его письме президенту РФ Владимиру Путину варианты не представляются выполнимыми и не обеспечат непрерывность трансграничных финансовых транзакций», — отметил дипломат.
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