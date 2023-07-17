Одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью - Хуснуллин

20:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один пролет автодорожной части Крымского моста разрушен полностью и не подлежит восстановлению, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации на Крымском мосту.

«Движение по автомобильной части пока приостановлено. По итогам визуального осмотра пролетных опор установлено, что в результате теракта одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью, не подлежит восстановлению», — сказал Хуснуллин.

Другой пролет со второй стороны по направлению в Керчь поврежден, но в целом находится на опоре, добавил вице-премьер.