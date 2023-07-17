По ж/д части Крымского моста поезда ходят по расписанию - Хуснуллин

20:18 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Железнодорожная часть Крымского моста работает в штатном режиме, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации на Крымском мосту.

«Железнодорожная часть моста работает в штатном режиме, поезда ходят по расписанию. Один путь имеет незначительные повреждения, не влияющее на движения поездов. Железнодорожные строители проводят обследования для определения объема работ», — сказал Хуснуллин.