Путин: Произошедшее - это очередной теракт киевского режима. Ответ России, конечно, будет

20:25 Источник: Интерфакс

Теракт на Крымском мосту - это бессмысленное с военной точки зрения преступление, поскольку мост давно не используется для военных перевозок, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Произошедшее - это очередной террористический акт киевского режима. Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица", - сказал Путин на совещании, посвященном ситуации после теракта.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на теракт на Крымском мосту будет дан ответ, министерство обороны готовит предложения.

"Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения", - сказал Путин в понедельник в завершение совещания в связи с терактом на Крымском мосту.