0
0
167
НОВОСТИ

Путин: Произошедшее - это очередной теракт киевского режима. Ответ России, конечно, будет

20:25 17.07.2023 Источник: Интерфакс

Теракт на Крымском мосту - это бессмысленное с военной точки зрения преступление, поскольку мост давно не используется для военных перевозок, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Произошедшее - это очередной террористический акт киевского режима. Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица", - сказал Путин на совещании, посвященном ситуации после теракта.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на теракт на Крымском мосту будет дан ответ, министерство обороны готовит предложения.

"Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения", - сказал Путин в понедельник в завершение совещания в связи с терактом на Крымском мосту.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:45 17.07.2023
Чешские фермеры опасаются коллапса рынка и банкротства из-за переизбытка зерна с Украины
0
48
21:09 17.07.2023
Для восстановления поврежденного пролета Крымского моста нужно будет построить 250 метров временного моста
0
107
20:21 17.07.2023
Хуснуллин сообщил о плане и сроках по восстановлению движения по автомобильной части Крымского моста
0
199
20:18 17.07.2023
По ж/д части Крымского моста поезда ходят по расписанию - Хуснуллин
0
164
20:15 17.07.2023
Путин ждет конкретных предложений по повышению безопасности Крымского моста
0
204
20:14 17.07.2023
Одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью - Хуснуллин
0
179
19:00 17.07.2023
Предложенные варианты оплаты в рамках зерновой сделки не представляются выполнимыми - Полянский
0
280
18:10 17.07.2023
Турция потеряет от прекращения зерновой сделки - РЗС
0
352
17:46 17.07.2023
Пилот штурмовика Су-25, упавшего в акватории Азовского моря, погиб
0
377
17:43 17.07.2023
Собянин: Новая школа в Орехово-Борисово Южном откроется к началу учебного года
0
317

Возврат к списку