Путин ждет конкретных предложений по повышению безопасности Крымского моста
20:15 17.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегического, важного транспортного объекта», — заявил глава государства на совещании по ситуации в районе Крымского моста.
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