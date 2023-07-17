Путин ждет конкретных предложений по повышению безопасности Крымского моста

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин потребовал представить конкретные предложения по повышению безопасности Крымского моста.

«С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегического, важного транспортного объекта», — заявил глава государства на совещании по ситуации в районе Крымского моста.