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Хуснуллин сообщил о плане и сроках по восстановлению движения по автомобильной части Крымского моста

20:21 17.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автомобильное движение для легковых автомобилей по Крымскому мосту может быть запущено в реверсивном движении к концу суток, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента России Владимира Путина по ситуации на Крымском мосту.

«До 12 часов закончим все эти работы, Владимир Владимирович, и запускаем сначала легковые машины 3 тонны, потом запускаем машины 5 тонн. Если не произойдет никаких непредвиденных обстоятельств, начинаем ночью по одной полосе в реверсивном движении пропускать легковые машины», — сказал Хуснуллин.

Автомобильное движение по Крымскому мосту по обеим полосам планируется запустить к 1 ноября текущего года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации на Крымском мосту. «Предварительно, планируем восстановить двухстороннее движение по одной стороне 15 сентября, движение по второй стороне — к 1 ноября», — сказал Хуснуллин.

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