Для восстановления поврежденного пролета Крымского моста нужно будет построить 250 метров временного моста

21:09 Источник: Интерфакс

Временный мост протяженностью 250 метров параллельно возведут рядом с участком Крымского моста, разрушенным в понедельник в результате ночной атаки, сказал вице-премьер Марат Хуснуллинн.

"Планируем 15 сентября запустить полноценно один пролет. Будем работать по восстановлению второго пролета. Здесь не получается по технологии, поэтому скорее всего будем строить временный 250-метровый мост и большегрузными кранами будем поднимать пролеты", - сообщил вице-премьер в понедельник журналистам.

Он отметил, что "технология базово определена, проектировщики работают, штабная структура собрана". "Мы переходим в режим работы так же, как и после первого теракта - это круглосуточные работы", - сказал Хуснуллин. По его словам, во время круглосуточной работы будут рассчитывать на предварительные результаты каждые 12 часов.