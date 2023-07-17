0
0
0
НОВОСТИ

Чешские фермеры опасаются коллапса рынка и банкротства из-за переизбытка зерна с Украины

21:45 17.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Увеличение поставок зерна с Украины в европейские страны на фоне прекращения РФ зерновой сделки создает значительные проблемы для государств Центральной и Восточной Европы, граничащие с коллапсом рынка этого вида сельхозпродукции. Об этом заявил президент Аграрной палаты Чехии Ян Долежал, слова которого привело в понедельник информационное агентство ЧТК.

Чешским фермерам, по его словам, грозит банкротство из-за низких закупочных цен на выращенное ими зерно. Элеваторы и другие специализированные складские помещения республики заполнены дешевой продукцией с Украины. Прогнозируется, что из-за этой ситуации около одного млн тонн зерна будущего урожая будет негде складировать.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:09 17.07.2023
Для восстановления поврежденного пролета Крымского моста нужно будет построить 250 метров временного моста
0
98
20:25 17.07.2023
Путин: Произошедшее - это очередной теракт киевского режима. Ответ России, конечно, будет
0
187
20:21 17.07.2023
Хуснуллин сообщил о плане и сроках по восстановлению движения по автомобильной части Крымского моста
0
189
20:18 17.07.2023
По ж/д части Крымского моста поезда ходят по расписанию - Хуснуллин
0
161
20:15 17.07.2023
Путин ждет конкретных предложений по повышению безопасности Крымского моста
0
197
20:14 17.07.2023
Одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью - Хуснуллин
0
173
19:00 17.07.2023
Предложенные варианты оплаты в рамках зерновой сделки не представляются выполнимыми - Полянский
0
274
18:10 17.07.2023
Турция потеряет от прекращения зерновой сделки - РЗС
0
346
17:46 17.07.2023
Пилот штурмовика Су-25, упавшего в акватории Азовского моря, погиб
0
371
17:43 17.07.2023
Собянин: Новая школа в Орехово-Борисово Южном откроется к началу учебного года
0
314

Возврат к списку