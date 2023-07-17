Чешские фермеры опасаются коллапса рынка и банкротства из-за переизбытка зерна с Украины

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Увеличение поставок зерна с Украины в европейские страны на фоне прекращения РФ зерновой сделки создает значительные проблемы для государств Центральной и Восточной Европы, граничащие с коллапсом рынка этого вида сельхозпродукции. Об этом заявил президент Аграрной палаты Чехии Ян Долежал, слова которого привело в понедельник информационное агентство ЧТК.

Чешским фермерам, по его словам, грозит банкротство из-за низких закупочных цен на выращенное ими зерно. Элеваторы и другие специализированные складские помещения республики заполнены дешевой продукцией с Украины. Прогнозируется, что из-за этой ситуации около одного млн тонн зерна будущего урожая будет негде складировать.