Авиакатастрофа в Польше. Самолет Cessna упал на ангар с людьми

23:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет Cessna упал на ангар с людьми в центральной части Польши, пять человек погибли, около десяти ранены. Об этом сообщили в понедельник польские спасательные службы.

По данным Польского агентства печати, самолет, использующийся для поднятия в воздух парашютистов, во время захода на посадку в сложных погодных условиях упал на ангар, где люди прятались от непогоды.

Как сообщают спасатели, погиб пилот самолета и еще четыре человека. «Пострадали по меньшей мере 10 человек», — проинформировали службы.