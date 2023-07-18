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НОВОСТИ

Во многих регионах Украины прогремели взрывы

09:00 18.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы произошли ночью в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщил украинский телеканал «Дом».

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

В настоящее время в Харьковской, а также Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось о взрывах в Николаеве и Одессе.

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