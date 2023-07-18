Во многих регионах Украины прогремели взрывы

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы произошли ночью в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщил украинский телеканал «Дом».

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

В настоящее время в Харьковской, а также Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось о взрывах в Николаеве и Одессе.