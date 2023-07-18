ВС РФ пресекли попытку Киева атаковать 28 беспилотниками объекты на территории Крыма — МО

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные за прошедшую ночь пресекли попытку Украины осуществить террористическую атаку по объектам на территории Крыма с использованием 28 беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 28 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что 17 беспилотников были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО), а остальные 11 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — добавили в Минобороны.