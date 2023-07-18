Условия для переговоров по Украине ухудшаются, их надо начать немедленно - Сийярто
09:20 18.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участники конфликта на Украине и все заинтересованные стороны должны немедленно приступить к мирным переговорам, поскольку с каждым днем условия для этого становятся все хуже. Такое мнение высказал в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
«Разрешение этого конфликта находится не на поле боя, а за столом переговоров. Мы часто слышим, что условия и обстоятельства для этого пока не сложились. Однако условия для того, чтобы добиться урегулирования конфликта дипломатическим путем, день ото дня становятся всех хуже», — заявил глава венгерского МИД. В связи с этим он подчеркнул, что необходимо как можно скорее добиться прекращения огня и начать переговоры о мире на Украине.
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