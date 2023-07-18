В Британии изучают подбитые на Украине российские танки
09:32 18.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько российских танков, которые были поражены в ходе конфликта на Украине, доставлены в Великобританию и изучаются военными экспертами. Об этом в комментарии, опубликованном во вторник газетой The Daily Telegraph, заявил начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин.
«Это очень важно, поскольку мы состоим в клубе стран, которые делятся друг с другом информацией, когда нам в руки попадает техника России или другой страны, которая может представлять для нас опасность, — сказал он. — Работающие на нас ученые на уровне профессиональных патологоанатомов анализируют каждую мелкую особенность, которую может использовать другая страна. Это помогает нам понять, как работает чужая техника, как с ней можно бороться, как сделать броню более эффективной, как подавить их системы связи, как гарантировать, что мы сможем пробить их защиту, — вот все то, что мы делаем».
Как отмечается в публикации, российскую технику передали сотрудникам военной научно-технической лаборатории на территории технопарка Портон-Даун, которая, среди прочего, специализируется на изучении химического и биологического оружия.
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